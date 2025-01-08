外資賣超162億元 砍產業龍頭台積電鴻海台塑中鋼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北8日電）台股今天開低走低，終場收在23407.33點，下跌243.94點，成交值新台幣3598.61億元。外資賣超162.04億元，賣超前10名中以產業龍頭居多，包括台積電、鴻海、台塑及中鋼。

分析師王兆立表示，經濟數據優於市場預期，投資人憂心可能影響美國聯邦準備理事會（Fed）利率政策，美國10年期公債殖利率觸及4.699%，創下波段新高，衝擊美股7日下挫，連帶影響台股回檔。

新光投信董事長劉坤錫說，台股6日和7日出現急漲走勢，2個交易日合計上漲742點，此外，指數逼近24000點壓力關卡，今天隨著台積電走弱，大盤回檔修正，美股及台積電未來表現將是牽動台股後市的關鍵。

三大法人今天同步賣超，外資及陸資賣超162.04億元，投信賣超20.5億元，自營商賣超7.67億元；三大法人合計賣超190.21億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名中以產業龍頭居多，包括台積電、鴻海、台塑及中鋼，其中，台積電股價收在1105元，下挫25元，鴻海收在188元，下跌2元；台塑收在33.25元，再創波段新低，下跌1.3元，中鋼小跌0.05元，收在18.9元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外資賣超前10名還有台新金、泰金寶-DR、長榮航、南亞科、元大美債20正2和群益證。

外資買超前10名有國泰金、大成鋼、元大滬深300正2、耿鼎、華航、聯電、英業達、復華台灣科技優息、凱基金、群益台灣精選高息。（編輯：張均懋）1140108