廣達2024年營收1.4兆寫新高 緯創首度破兆元大關

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（中央社記者吳家豪台北8日電）在人工智慧（AI）伺服器出貨挹注下，代工廠廣達今天公布2024全年營收約新台幣1.4兆元，年增29.8%，創歷史新高。緯創2024全年營收約1.05兆元，年增21.8%，全年營收首度突破兆元，同樣締造歷史新紀錄。

廣達12月合併營收約1384.16億元，月減2.1%，年增49%。12月筆記型電腦出貨430萬台，月增70萬台；第4季筆電出貨1110萬台，季減11.9%，年增6.7%；2024全年筆電出貨4590萬台，年減2.1%。

廣達對中央社記者表示，今年筆電出貨預期將持平或成長個位數，需觀察整體人工智慧個人電腦（AI PC）應用端、商業模式及價格帶是否能刺激換機需求。伺服器方面，廣達GB200伺服器將從今年第1季中後段開始放量，預估今年AI伺服器營收將成長3位數。

緯創12月合併營收達1056.54億元，月增10.9%，年增41.4%，創單月新高。緯創12月筆電出貨180萬台，月增10萬台；第4季筆電出貨530萬台，季增1.9%，與去年同期持平；2024全年筆電出貨2020萬台，年增5.8%。

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緯創維持去年11月法人說明會提出的營運展望看法，2025年AI及伺服器產品占比將超過50%，預估今年AI產品將成長3位數。

緯創去年12月20日公告多項海外投資議案，為因應AI伺服器售後服務，擬對美國德州廠房進行建物改良；另宣布在越南購買土地及興建員工宿舍，並於印度投資建廠，4項議案總投資金額超過新台幣32億元。（編輯：潘羿菁）1140108