加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
洛杉磯野火釀死好萊塢居民獲令撤離 奧斯卡入圍名單延後公布
首頁 / 產經

巨大：庫存近2019年疫情前水準 今年審慎樂觀

2025/1/9 15:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台中9日電）自行車廠巨大董事長劉湧昌今天表示，對2025年自行車產業、巨大都審慎樂觀看待，談及庫存，他認為，目前已接近2019年疫情前的水準，但仍須繼續努力。

劉湧昌今年1月接任董事長，劉素娟則升任執行長，今天舉行上任首次記者會。劉湧昌說，在半年前講最壞情況已過，現在看來仍然算準，當時有應收帳款、庫存兩大問題，現在應收帳款已解決，庫存只要達到2019年的90%即可，中國市場也只要維持2024年水準，就可獲利，因此說2025年審慎樂觀。

劉湧昌指出，全球最大自行車市場在歐洲，也是電動自行車最主要市場，歐洲市場引領市場創新，對自行車行業非常重要。疫情前歐洲自行車市況不錯，雖然疫情期間一度遇到逆風，但卻因疫情保持安全社交距離的誘因，帶動一波自車銷售熱潮。

回顧疫情期間，他說，當時很多人投入自行車市場，且因需求很大，市場呈現一片欣欣向榮，但下單量很大，船運卻一塌糊塗，甚至需要36個月前下單，才能順利拿到貨，也因此造成嚴重庫存。不過，目前歐洲自行車庫存已接近2019年疫情前的庫存數量，存貨周轉天數約140幾天，僅略高於過去的120至135天。

劉湧昌強調，巨大自有品牌捷安特銷在中國售狀況比別人好一點，雖然去年銷售熱絡的中國自行車市場在9月曾一度下修，但目前狀況已經好轉。

中國自行車內需市場約1100萬台，巨大品牌捷安特2024年在中國銷售200萬台。今年開春以來，巨大在中國市場銷售狀況，甚至有比去年更好跡象。

巨大執行長劉素娟評估，歐洲電動自行車庫存仍待消化，美國有起色，將安排台灣員工赴美協助夥伴重整市場，把台灣的經營策略帶到美國。

對於美國總統當選人川普（Donald Trump）宣布可能提高越南進口關稅，劉素娟說明，越南廠已正式出貨，因起步早，不必太擔心，巨大會關注8個製造廠、1個材料廠的狀況，相信反應力會比同業早，尤其一條龍的經營模式，面對問題較易找到解決方案。

劉湧昌解釋，越南廠年產能25萬台，並已在胡志明市購買約10萬平方公尺土地，為未來做準備。因匈牙利廠產能較小，越南廠將支援生產車架。

他強調，對川普政策沒有太悲觀，其實美國對中國增加關稅10%還好，比起目前自行車銷美關稅依車款課徵約5.5%至11%關稅，多10%其實還好，不必把川普視為毒蛇猛獸。

有分析師評估，川普當選美元將貶值，但劉湧昌認為，亞洲國家因應貿易戰、美國變局，已讓亞幣先貶值，這也是川普去年11月當選美國總統後，美元升值的原因。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於接任董事長的心境，劉湧昌認為，和之前執行長的工作差別在人才培育，由於自己負責工作一直很多，接董事長時間來得有點突然，半年前被告知接任；且自己還擔任自行車永續聯盟理事長，3月將接台中磐石會副會長，沒時間高興或憂傷，兵來將擋、水來土淹，反正事多決策就變快。

劉素娟表示，過去擔任品牌長期間，她感慨疫情期間員工不能自由走動，更要建立好良善的溝通管道，希望員工都能過得幸福。歐、美、亞3洲企業文化不同，須分開妥善對待，即便亞洲裡面，中國、印尼市場文化也和台灣不同。（編輯：楊凱翔）1140109

劉湧昌
巨大董事長杜綉珍宣布退休 劉湧昌接任董事長
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：