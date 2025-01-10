統一2024年營收6576億元創新高 朝7000億里程碑邁進

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（中央社記者何秀玲台北10日電）食品龍頭統一集團今天公告2024年營收新台幣6576.3億元，年增13.19%，創下歷年新高。統一向中央社記者表示，除了轉投資小金雞統一超挹注外，家樂福也併入營收。

統一董事長羅智先曾表示，營收下一個里程碑將是7000億元大關。

統一集團2024年12月營收514.39億元，年增4.61%。統一表示，因食品本業、轉投資小金雞統一超、持股逾7成的統一中控和統一實皆有成長。

統一超2024年營收3379.32億元，年增6.63%，同樣創下歷年新高。統一超表示，因台灣7-11集結集團品牌聯合展店，打造新複合商場，且全台超過7000家門市持續開發話題新品與創新服務，串聯逾1800萬OPEN POINT會員推出多元生活消費體驗，帶動業績成長。

統一超表示，轉投資事業包括菲律賓7-11、康是美、上海7-11、黑貓宅急便、星巴克等，均挹注整體營收成長。

以店數來看，截至2024年底全台7-11店數超過7000家，和2023年底相比，淨增加逾200家。

統一超2024年12月營收291.43億元，年增5.86%，創歷年同期新高，更創下單月第3高，受惠於台灣7-11持續展店，以及過年年貨採買、冬至、耶誕節、跨年派對、低溫保暖等節慶節令商機，推升業績。

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統一超表示，邁入2025年1月，台灣7-11持續衝刺年菜、拜年賀禮、除舊布新、春酒尾牙等商機，並推優惠活動增添買氣。

另外，統一持股馬口鐵大廠統一實2024年營收448.59億元，因提升產品競爭力策略，年增27.3%；12月營收44.96億元，年增43.64%。（編輯：張均懋）1140110