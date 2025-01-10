日幣疲弱 外銀估日本央行有機會3月升息1碼

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（中央社記者羅元駿台北10日電）美國聯準會去年12月放鷹後，日幣持續軟趴趴。外銀預估，短期日圓表現超貶，而日本央行（日本銀行）有機會在今年3月升息1碼（0.25個百分點），短期日圓兌美元將落在150至157元價位震盪。

美國聯邦準備理事會（Fed）去年12月暗示將放緩降息腳步後，日本銀行（BoJ）維持政策利率在0.25%不變。日幣在進入2025年仍持續疲軟，日圓兌美元目前貶破157價位。

星展財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉告訴中央社記者，日本央行與執政當局首要關注的是國內通膨和經濟的成長動能，加上對國際情勢的評估，導致日銀升息的步調相當謹慎。

陳昱嘉表示，星展預估日本今年的通膨會比2024年來的緩和，日銀升息還是仰賴Fed的態度，加上美元仍強，短期日圓有些超貶，要等下半年才可能慢慢回升。

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陳昱嘉指出，目前星展估日銀將在3月升息1碼，今年第3季再升息1碼，而今年上半年看日圓兌美元將在157價位。

瑞銀財富管理南亞太區投資總監鄭汪清則在經濟與投資展望記者會上表示，瑞銀估日銀將在第1季升息1碼（0.25個百分點）；若日銀在3月有升息，日圓兌美元短期應可回升到150價位左右。（編輯：張均懋）1140110