中租2024年營收首度突破千億 自結每股賺13.3元

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（中央社記者潘智義台北10日電）中租-KY今天公布自結2024全年營收新台幣1023億元，首次突破千億大關，年增5%；合併稅後純益225.7億元，年減10%，全年每股純益13.3元。

中租-KY指出，2024年主要受中國經濟趨緩，以及中國業外稅務利益與2023年高基期相較減少，合併獲利較2023年減少，但全年營收仍成長5%。

展望2025年，中租-KY說明，台灣如不再升息，利差將可逐步回到先前水準，中國將在適度經濟成長下，追求穩健業務成長，東協地區則將擴大既有利基市場。

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中租-KY自結2024年12月合併營收84.8億元，月增3%；自結12月單月合併稅後純益14.3億元，單月每股純益0.85元，較11月成長4%。

以地區別來看，中租-KY表示，台灣、中國及東協2024年營收分別成長4%、6%及6%，12月單月3大主要營運地區皆有成長，其中以東協月增5%較為顯著，整體業務動能持續。（編輯：張均懋）1140110