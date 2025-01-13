東陽台南新廠動土估第3季完工 看好AM件長期需求

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）車用零配件廠東陽今天上午舉行台南科工廠新建工程動土典禮，東陽表示預計今年第3季完工。此外，3月台南七股科工區、2026年底新市產業園區陸續動土，因應未來3至5年成長需求。

東陽售後維修市場件（AM）事業群執行副總經理吳介中透過新聞稿表示，近年來汽車AM件需求熱絡，為緩解原本廠房的空間利用，增加物流週轉、提升產能及產品庫存所需，東陽台南科工廠今天工程動土，預計今年第3季完工。

東陽看好AM件長期發展，規劃擴廠藍圖，東陽指出，今年3月將再展開台南七股科工區（約1.5萬地坪）動土，以及2026年底規劃台南新市產業園區（約5.5萬地坪）動土，因應未來3至5年成長需求。

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東陽今天下午也公布2024年12月自結合併稅前淨利新台幣5.3億元，較2023年同期成長72%，創同期新高；2024全年自結合併稅前淨利55.3億元，較2023年成長45%，2024年自結每股稅前盈餘9.16元，創稅前獲利歷史新高紀錄。

本土法人分析，東陽今年可望持續受惠美國AM件滲透率提升、美國保險公司State Farm擴大使用AM產品效益，帶動AM件毛利率表現。（編輯：林家嫻）1140113