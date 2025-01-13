加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 產經

許勝雄：AI已成全人類運動 台灣扮產業鏈價值貢獻者

2025/1/13 16:54（1/13 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
電子代工廠金仁寶集團13日舉辦尾牙旺年晚會，席開324桌，預估總獎金超過新台幣1500萬元，會前經營團隊接受媒體採訪，左起為康舒董事長許介立、金仁寶集團總裁許勝雄、金寶總經理陳威昌、泰金寶總經理鄒孔訓。中央社記者吳家豪攝 114年1月13日
電子代工廠金仁寶集團13日舉辦尾牙旺年晚會，席開324桌，預估總獎金超過新台幣1500萬元，會前經營團隊接受媒體採訪，左起為康舒董事長許介立、金仁寶集團總裁許勝雄、金寶總經理陳威昌、泰金寶總經理鄒孔訓。中央社記者吳家豪攝 114年1月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北13日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台參加17日的台灣分公司尾牙，電子代工廠金仁寶集團總裁許勝雄今天說，人工智慧（AI）已經變成全人類運動，不會泡沫化，台灣廠商能在產業鏈裡扮演價值貢獻者角色，所有客戶都會跟台灣研發、生產和設計體系的運作結合。

許勝雄今天出席金仁寶集團旺年晚會接受媒體採訪表示，他自己是否與黃仁勳見面吃飯並不是重點，台灣有很好的人才與環境，各縣市都有相當高的意願與能力，提供資源給輝達設立海外總部，這跟很多外商來台灣設立資料中心是一樣的概念。

他以台積電為例指出，台積電在全世界的海外廠區，其經營績效和貢獻都無法跟台灣廠區相匹敵，原因是台灣有非常用心、努力的幹部和人才不眠不休工作。

許勝雄強調，AI已經變成全人類的運動，每個國家訂定政策時、企業思考產品研發設計時，每家公司思考如何提升品質和生產效率時，都會想到AI，以後的產品如果沒有AI，就沒辦法獲得消費者認可。

他認為，現在應該關心的不是AI應用效率，而是AI是否會帶來資安相關問題。AI已經不是技術或產品而已，需要思考如何讓AI趨勢往對人類有幫助、有意義的方向前進。

google news透過 Google News追蹤中央社

談到有立委提議證交所可邀請輝達來台掛台灣存託憑證（TDR），許勝雄表示，自己「樂見其成」，很多伺服器是台灣公司製造，相關零組件台廠也扮演重要角色，想讓台灣經濟、影響力和軟體升級，應該要與時俱進，政府需塑造環境迎接未來，尤其資料中心耗電非常大，政府需要提供充裕電力。

針對台股今天大跌逾500點，許勝雄說，產業經營是談永續、比較有持續性，短時間的資本市場變化，只能去關心了解，不會作為企業策略和運作的參考。要觀察台灣整體社會與產業韌性，才知道台灣股市反應是否合理。（編輯：林家嫻）1140113

#AI
#台灣
#許勝雄
#黃仁勳
#台積電
#輝達
許勝雄
川普勝選 許勝雄：企業應扮演產業鏈價值貢獻者吳豊山任海基會董事長 籲海協會堆疊善意
黃仁勳
美股下挫台積電ADR漲 台股本週留意期指結算北市攜手賓州大學 AI助高中生學Python
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普將上台 研調：放寬AI監管、抑制中國技術
106
更多編輯台推薦新聞：