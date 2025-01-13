許勝雄：AI已成全人類運動 台灣扮產業鏈價值貢獻者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北13日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台參加17日的台灣分公司尾牙，電子代工廠金仁寶集團總裁許勝雄今天說，人工智慧（AI）已經變成全人類運動，不會泡沫化，台灣廠商能在產業鏈裡扮演價值貢獻者角色，所有客戶都會跟台灣研發、生產和設計體系的運作結合。

許勝雄今天出席金仁寶集團旺年晚會接受媒體採訪表示，他自己是否與黃仁勳見面吃飯並不是重點，台灣有很好的人才與環境，各縣市都有相當高的意願與能力，提供資源給輝達設立海外總部，這跟很多外商來台灣設立資料中心是一樣的概念。

他以台積電為例指出，台積電在全世界的海外廠區，其經營績效和貢獻都無法跟台灣廠區相匹敵，原因是台灣有非常用心、努力的幹部和人才不眠不休工作。

許勝雄強調，AI已經變成全人類的運動，每個國家訂定政策時、企業思考產品研發設計時，每家公司思考如何提升品質和生產效率時，都會想到AI，以後的產品如果沒有AI，就沒辦法獲得消費者認可。

他認為，現在應該關心的不是AI應用效率，而是AI是否會帶來資安相關問題。AI已經不是技術或產品而已，需要思考如何讓AI趨勢往對人類有幫助、有意義的方向前進。

透過 Google News 追蹤中央社

談到有立委提議證交所可邀請輝達來台掛台灣存託憑證（TDR），許勝雄表示，自己「樂見其成」，很多伺服器是台灣公司製造，相關零組件台廠也扮演重要角色，想讓台灣經濟、影響力和軟體升級，應該要與時俱進，政府需塑造環境迎接未來，尤其資料中心耗電非常大，政府需要提供充裕電力。

針對台股今天大跌逾500點，許勝雄說，產業經營是談永續、比較有持續性，短時間的資本市場變化，只能去關心了解，不會作為企業策略和運作的參考。要觀察台灣整體社會與產業韌性，才知道台灣股市反應是否合理。（編輯：林家嫻）1140113