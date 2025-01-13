國安基金4原因看好台股基本面 續關注川普2.0影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北13日電）國安基金今天召開例會，會中提及台股2024年漲幅居全球第2，台灣上市櫃公司獲利佳，內需好、外銷旺，加上政府兆元投資方案等挹注，目前依然看好台股基本面；同時，春節休市期間將繼續密切關注川普2.0政策走勢、地緣政治發展。

隨美股修正，加上美國10年期公債殖利率達4.7%，美國科技股回檔，台灣科技股跟跌，反映在今天盤勢，台積電先漲後跌，收盤下挫25元，拖累台股走勢，加權指數終場收在22488.33點，重挫523.53點，不但跌破23000點，更失守22500點。

財金官員認為，今天下跌主要是受美股影響，股市要看長期，「有基本面在，就不用太擔心」。

國安基金今天召開2024年第4季例會，會中聚焦各國貨幣政策、匯率、通膨指數、經濟成長率，以及國際主要股市情況等，並提及台股2024年漲幅居全球第2，僅次於美股那斯達克指數，外資雖有賣超，但內資有接手，且整體外資呈現淨匯入。

根據金管會統計，2024年全年外資累計淨匯入規模達371.96億美元，折合新台幣近1.22兆元，創下金管會自2011年有統計以來新高。

國安基金會中討論到，台灣零售、消費、就業、實質薪資等均有成長，顯示內需狀況好；外銷方面，2024年全年出口4750.7億美元，創次高紀錄，科技類貨品因居全球供應鏈關鍵地位，表現亮眼，傳產貨類外銷因國際過剩產能拖累較弱，但近期已有好轉跡象。

同時，台灣上市櫃公司獲利表現佳，加上政府兆元投資方案、中小企業千億振興融資等政策支持，整體而言，國安基金定調台股基本面相當不錯，股市呈穩健格局。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市場風險方面，國安基金將持續關注中東、印太、俄烏情勢發展，以及川普2.0帶來的不確定性，包含美國移民政策趨嚴，加徵關稅恐影響全球貿易自由度，和美中競合等。

春節休市期間，雖然台股基本面相當穩健，但國際政經變數續存，國安基金會密切關注相關事態發展。（編輯：張均懋）1140113