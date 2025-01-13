中信銀2024年刷卡逾9300億元 創台灣支付史紀錄

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（中央社記者羅元駿台北13日電）創台灣支付業務新紀錄，中信銀今天指出，2024年信用卡累計消費金額達新台幣8053億元、簽帳金融卡累積消費為1249億元，雙雙位居市場第1，合計去年全年共刷出9302億元成績，穩居刷卡王寶座。

中信銀今天發布新聞稿指出，2024年累積消費金額為9302億元，而信用卡的流通卡數、有效卡數及包含簽帳與預借現金手續費、循環信用利息等3大收入，皆維持市場第1，寫下刷卡王、流通卡王及收入王等佳績。

根據中信銀2024年12月信用卡業務暨財務資訊顯示，流通卡數為917.99萬張、有效卡數為602.07萬張，12月單月簽帳金額為721.18億元。

中信銀表示，布局關鍵消費場景、拓展多元產品服務和深化經營創新支付等3大經營主軸，推升中信卡維持市場領先。隨台灣民眾出國需求增加，以旅遊、海外消費、餐飲及超市超商的雙位數年成長率最為亮眼。

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另外，中信銀分析，持卡年資在5年以下的新卡友消費占比近4成，顯示中信卡多款的選擇及服務獲得新一代消費者的支持。

展望未來，中信銀表示，將持續擴大與各產業領導品牌合作，將支付場景與日常生活緊密結合，針對跨境支付需求的增長趨勢，則將擴大應用模式，滿足多元消費需求。（編輯：林克倫）1140113