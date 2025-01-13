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台灣大結盟精誠 搶攻逾5000億元ICT市場商機

2025/1/13 19:48
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（中央社記者吳家豪台北13日電）台灣大哥大去年9月戰略投資資訊服務商精誠，引進精誠產品與解決方案，協助台灣大拓展企業用戶市場，雙方在產品、業務、研發及服務4大核心領域發揮綜效，未來將瞄準台灣資通訊（ICT）市場高達新台幣5772億元的商機。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸今天透過新聞稿表示，台灣大與精誠的技術及產品服務高度互補，戰略投資3個月來，雙方盤點商機與業務配對，以「5C產品共銷共研」、「政府/企業市場共創」、「大東南亞市場共進」3大策略，布局產品、業務、研發及服務4大核心領域。

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台灣大指出，與精誠合作瞄準中央地方部會、製造業、科技業、零售業、醫療業、服務業等產業，布局企業用戶端資通訊整合市場，在B2B（企業對企業）、B2G（企業對政府）市場皆有所斬獲。

在B2B市場，雙方鎖定資安反詐、整合協作與維運服務；B2G方面耕耘政府標案，例如國網中心3期設備維護案引入精誠服務，加強資安與數據管理。未來在B2B2C（企業對企業對消費者）市場將結合台灣大Telco+Tech新創服務，在品牌電商、電信金融、OTT串流平台展開進一步合作。（編輯：張均懋）1140113

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