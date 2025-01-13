台積電高雄P4、P5廠擴建環評初審 將補正再審

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（中央社記者張已亷高雄13日電）台積電規劃在高雄設廠，將在P3廠房東側土地擴建P4、P5廠房，擴建計畫今天在環保局召開環評初審會議，經環評委員審議認為尚有補正必要，由開發單位補正後再提送專案小組審議。

「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠擴建計畫」環境影響說明書專案小組初審會議，今天上午10時在高雄市政府環保局召開。

依台積電會議簡報內容指出，基於產業製程全球布局考量，規劃在P3廠房東側土地接續啟動P4、P5擴建計畫，擴建用地約42.89公頃，若納入P3廠面積約60.22公頃，工期約2.5年，用電約63萬kW、用水約6萬4500CMD（立方公尺/每天），用水回收率82%，工業用水以100%使用再生水為目標，將由市政再生水供應，另預估可創造約3000人就業人口，推估年產值約新台幣2364億元。

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至於淨零碳排方面，溫室氣體部分，製程直接排放將削減88%，並辦理溫室氣體增量抵換，每年抵換10%，抵換10年，在能源間接排放則以提升能源效率、新世代節能機台，及使用再生能源（目標2040年取得100%）、使用碳中和天然氣等，預計2040年達零碳排，另外，廠區依「健康風險評估技術規範」規定辦理，評估結果為「增量總致癌風險小於百萬分之一，增量非致癌風險低於1」。

高雄市政府環保局指出，會中針對VOCs年排放量、有機廢氣年處理量、自來水及再生水、回收水使用期程規劃，及周邊開發對交通影響對策等，經環評委員審議認為尚有補正必要，由廠商補正說明再審。（編輯：李淑華）1140113