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台股漲309.19點

2025/1/14 13:44
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（中央社台北14日電）台北股市今天開高走高，收盤漲309.19點，為22797.52點，漲幅1.37%，成交金額新台幣2732.06億元。

加權指數開盤為22573.96點，盤中最高22797.52點，最低22542.93點；不含金融股指數19895.85點，漲273.25點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.72%、食品股漲0.78%、塑化股漲2.54%、紡織股漲1.12%、機電股漲1.33%、造紙股漲0.51%、營建股漲0.98%、金融股漲1.23%。

委買張數1928萬7505張，委賣張數954萬3467張，成交張數503萬1420張。

收盤時上漲804家，下跌163家，持平89家。

成交量前5名個股為達邁、泰金寶-DR、元大滬深300正2、興能高、鴻海。

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漲幅前5名個股為金興精密、來億-KY、永道-KY、鴻華先進-創、東哥遊艇。

跌幅前5名個股為恆大、國光生、毛寶、華冠、冠西電。1140114

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