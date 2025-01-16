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台股漲510.53點

2025/1/16 13:50
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（中央社台北16日電）台北股市今天開高走高，收盤漲510.53點，為23025.10點，漲幅2.27%，成交金額新台幣3330.91億元。

加權指數開盤為22817.52點，盤中最高23147.69點，最低22817.52點；不含金融股指數20104.33點，漲479.83點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.81%、食品股漲1.06%、塑化股漲0.72%、紡織股漲0.62%、機電股漲2.83%、造紙股漲0.96%、營建股漲0.80%、金融股漲0.79%。

委買張數1953萬7441張，委賣張數1063萬523張，成交張數570萬3806張。

收盤時上漲768家，下跌183家，持平107家。

成交量前5名個股為興能高、泰金寶-DR、元大滬深300正2、元大高股息、復華台灣科技優息。

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漲幅前5名個股為弘凱、聯德控股-KY、虹揚-KY、惠特、IKKA-KY。

跌幅前5名個股為恆大、愛山林、富威電力、柏騰、青松健康。1140116

#恆大
#愛山林
#弘凱
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