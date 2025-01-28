花旗呈請深圳房企華南城清算 騰訊持有股權

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（中央社記者張謙香港28日電）中國再有房企遭債權人提出清盤（清算）呈請，最新一家遭呈請清盤的是華南城控股有限公司，涉及逾3億美元的欠款，中國網路遊戲商騰訊持有這家企業8.35%的股權。

華南城今天在香港交易所公告，花旗國際有限公司昨天向香港高等法院提出華南城的清盤呈請，內容涉及華南城去年4月到期的2億8884萬美元優先票據，利率為9%，全部欠款為3億617萬美元。

據公告，清盤呈請將於4月2日聆訊，華南城強調將會極力反對呈請。

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華南城在港上市，是中國綜合物流及交易中心開發商和營運商，在深圳經營物流及展覽交易中心，房地產項目名為深圳華南城；公司最大股東是深圳市特區建設發展集團有限公司（29.28%），其他主要股東有鄭松興（20.16%）及騰訊（8.35%）。

中國房債危機多年前爆發後，已先後有多家中國大型房企遭人向香港法院提出清盤呈請，其中恆大集團已正式清盤，其他遭呈請清盤的房企有碧桂園、融創中國等。（編輯：張淑伶）1140128