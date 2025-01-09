台股跌326.20點
2025/1/9 13:44
（中央社台北9日電）台北股市今天開低走低，收盤跌326.20點，為23081.13點，跌幅1.39%，成交金額新台幣3819.11億元。
加權指數開盤為23406.72點，盤中最高23463.96點，最低23081.13點；不含金融股指數20154點，跌308.44點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.75%、食品股跌0.59%、塑化股跌1.32%、紡織股跌0.94%、機電股跌1.38%、造紙股跌1.58%、營建股跌1.55%、金融股跌0.42%。
委買張數2054萬2569張，委賣張數1198萬8140張，成交張數666萬2403張。
收盤時上漲142家，下跌863家，持平51家。
成交量前5名個股為元大高股息、泰金寶-DR、達邁、群益台灣精選高息、興能高。
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漲幅前5名個股為澤米、毛寶、恆大、康師傅-DR、倚天酷碁-創。
跌幅前5名個股為聯德控股-KY、亞光、鈞興-KY、和椿、東台。1140109
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