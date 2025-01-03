台股漲76.24點
2025/1/3 13:47
（中央社台北3日電）台北股市今天震盪收漲，收盤漲76.24點，為22908.30點，漲幅0.33%，成交金額新台幣3303.92億元。
加權指數開盤為23018.56點，盤中最高23092.07點，最低22905.40點；不含金融股指數20000.4點，漲68.48點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.38%、食品股跌0.12%、塑化股跌0.09%、紡織股跌0.66%、機電股漲0.47%、造紙股跌0.38%、營建股跌1.51%、金融股漲0.25%。
委買張數2045萬5875張，委賣張數1158萬5903張，成交張數615萬7389張。
收盤時上漲291家，下跌656家，持平109家。
成交量前5名個股為泰金寶-DR、元大滬深300正2、精成科、復華台灣科技優息、神達。
漲幅前5名個股為攸泰科技、精成科、達運光電、大眾控、恆大。
跌幅前5名個股為致茂、國產、IKKA-KY、鈞興-KY、亞光。1140103
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