聯電南科廠入選燈塔工廠 全球首座獲認證晶圓代工廠

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（中央社記者張建中新竹14日電）聯電今天宣布，位於南科的晶圓12A廠入選世界經濟論壇（World Economic Forum）的「全球燈塔工廠網絡」，是全球首座獲燈塔工廠認證的晶圓代工廠。

聯電表示，晶圓12A廠是由3個獨立且相連的廠房組成，透過智慧自動物料傳送系統（AMHS）串連3000部機台，將晶圓在跨廠區間進行自動化傳送。透過整合AI演算法和AMHS系統，可自動為晶圓規劃出最佳的傳送路徑，提升晶圓傳送運輸效率。

為了加速客戶產品的上市時程，聯電運用機器學習工具，縮短設計套件交付時程一半以上。此外，聯電開發人工智慧平台，精簡公司、客戶和供應商之間的資料處理流程，確保光罩的準確性和交付時間即時性。

聯電針對製造過程中的瓶頸機台，採用「機器學習模型預測」和「智慧氣體切換系統」，縮短產品在生產過程中因氣體切換的調機與等待時間，加速生產週期。

聯電還建立「智慧缺陷真因辨識系統」，結合智慧影像識別和自動化AI智能異常搜查比對系統，幫助工程師在極短時間內找出真因和造成缺陷異常的機台，有效提升產品良率。

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聯電指出，2017年成立專責推動數位轉型的「智慧製造處」，以南科作為主要先導示範廠區，並逐步推展至其他生產據點。智慧製造處成立至今，累積開發出超過48件解決方案，協助晶圓12A廠縮短57%的設計套件交付時程，產品良率提升至97%，工作效率提高47%，進而增近客戶黏著度。

全球燈塔工廠是由世界經濟論壇與麥肯錫公司於2018年共同提出，由獨立的專家小組評選出運用人工智慧、工業物聯網、大數據等技術提升效能與獲利的指標型工廠，評比範圍涵蓋30個國家和35個不同的產業，目前全球累積已有189座燈塔工廠。（編輯：潘羿菁）1140114