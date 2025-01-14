加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
TPASS 2.0常客優惠2月上路 每月搭11次以上最高回饋40%
首頁 / 產經

聯電南科廠入選燈塔工廠 全球首座獲認證晶圓代工廠

2025/1/14 18:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹14日電）聯電今天宣布，位於南科的晶圓12A廠入選世界經濟論壇（World Economic Forum）的「全球燈塔工廠網絡」，是全球首座獲燈塔工廠認證的晶圓代工廠。

聯電表示，晶圓12A廠是由3個獨立且相連的廠房組成，透過智慧自動物料傳送系統（AMHS）串連3000部機台，將晶圓在跨廠區間進行自動化傳送。透過整合AI演算法和AMHS系統，可自動為晶圓規劃出最佳的傳送路徑，提升晶圓傳送運輸效率。

為了加速客戶產品的上市時程，聯電運用機器學習工具，縮短設計套件交付時程一半以上。此外，聯電開發人工智慧平台，精簡公司、客戶和供應商之間的資料處理流程，確保光罩的準確性和交付時間即時性。

聯電針對製造過程中的瓶頸機台，採用「機器學習模型預測」和「智慧氣體切換系統」，縮短產品在生產過程中因氣體切換的調機與等待時間，加速生產週期。

聯電還建立「智慧缺陷真因辨識系統」，結合智慧影像識別和自動化AI智能異常搜查比對系統，幫助工程師在極短時間內找出真因和造成缺陷異常的機台，有效提升產品良率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

聯電指出，2017年成立專責推動數位轉型的「智慧製造處」，以南科作為主要先導示範廠區，並逐步推展至其他生產據點。智慧製造處成立至今，累積開發出超過48件解決方案，協助晶圓12A廠縮短57%的設計套件交付時程，產品良率提升至97%，工作效率提高47%，進而增近客戶黏著度。

全球燈塔工廠是由世界經濟論壇與麥肯錫公司於2018年共同提出，由獨立的專家小組評選出運用人工智慧、工業物聯網、大數據等技術提升效能與獲利的指標型工廠，評比範圍涵蓋30個國家和35個不同的產業，目前全球累積已有189座燈塔工廠。（編輯：潘羿菁）1140114

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：