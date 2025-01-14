台積電美國廠量產倒數 日經：蘋果展開最後驗證

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（中央社台北14日綜合外電報導）「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天報導，蘋果公司針對在亞利桑那州生產的首批「美國製」台積電先進製程晶片展開品質驗證，相關工作已經來到最後階段。

報導指出，針對此事聽取簡報人士指出，品質保證的程序完成後，開始首批商業量產晶片的時間最早可望落在本季。最大客戶蘋果公司（Apple）正在進行綜合性測試，以驗證台積電美國廠生產的產品與台南廠的完全一致。與此同時，台積電已經完成本身的品質測試，確保「隨時可以投入量產」。

台積電以先進的4奈米製程生產蘋果iPhone A16 Bionic處理器，作為該公司在美國第一條先進製程生產線製造晶片的基準。一旦完成最後驗證程序，首批晶片再過3個月就可以開始商業化量產。

消息人士告訴日經亞洲，超微公司（AMD）和輝達公司（NVIDIA）也在台積電亞利桑那廠進行一些晶圓試產作業。但即使是在美國製造，這些處理器還是得送回台灣封裝，直到台積電美國夥伴艾克爾國際科技（Amkor Technology）的封裝廠竣工為止。

美國致力讓至關重要晶片本土生產，台積電成功商業量產將標誌這方面的一大勝利。台積電本來目標去年開始量產，時程卻因缺工、供應鏈不完備、成本高漲、許可申請比預期更久等因素而延宕。

日經亞洲曾經報導，台積電和英特爾（Intel）的主要供應商也推遲在附近蓋化學廠的計畫，但因台積電美國廠進度大體上回歸正軌，這方面的部分工作已經恢復。

台積電亞利桑那州廠的學習曲線比預期長，不過，如今這座晶圓廠運作似乎順暢。該廠擁有超過2000名員工，包括來自台灣的有經驗工程師，以及積極在美國校園招募的大學畢業生。

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與諸多重要供應商一樣，該廠也延攬美國退伍軍人擔任技術人員，協助處理日常營運和生產工作。

熟知此事的晶片產業高階主管告訴日經亞洲：「在提升美國製造能力方面，退伍軍人扮演關鍵角色，他們當中許多人都具備機械和電子工程的綜合技能，而且在遵循運作先進晶片廠所需標準作業程序方面紀律良好。」（譯者：何宏儒）1140114