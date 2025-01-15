加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜登將古巴移出資助恐怖主義國家名單 廢除交流限制
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

法人：台股年前陷入觀望 短線看台積電和黃仁勳

2025/1/15 08:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北15日電）台股本週上沖下洗，13日大跌523點，14日又強彈309點，市場震盪加劇。法人表示，接下來即將進入春節長假，加上美國候任總統川普（Donald Trump）即將重返白宮，恐帶來不確定性，投資人陷入觀望，預料年前台股將維持震盪整理。

法人表示，台股短線觀察重點先聚焦16日即將登場的台積電法說會，有望捎來好消息；另外AI教主、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計本週訪台，也可望再度掀起旋風，並為台股帶來激勵效果。

週二美國公布去年12月生產者物價指數（PPI）增幅低於預期，稍微緩和外界對於物價壓力的憂慮，投資人持續消化通膨相關數據，華爾街股市漲跌互見。

道瓊工業指數14日上漲221.16點或0.52%，收在42518.28點；標普500指數微升6.69點或0.11%，收在5842.91點。

google news透過 Google News追蹤中央社

以科技股為主的那斯達克指數下跌43.71點或0.23%，收19044.39點；費城半導體指數揚升25.91點或0.52%，收5045.95點。

個股方面，輝達下跌1.47美元或1.1%，收在131.76美元；特斯拉（Tesla）跌6.95美元或1.72%，收396.36美元；台積電ADR小漲0.09美元或0.04%，收在201.45美元。（編輯：楊凱翔）1140115

黃仁勳
許勝雄：AI已成全人類運動 台灣扮產業鏈價值貢獻者美股下挫台積電ADR漲 台股本週留意期指結算
川普
拜登將古巴移出資助恐怖主義國家名單 廢除交流限制川普稱上任首日成立「對外稅務局」 掌外國關稅業務
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
外資連5賣減碼近130億元 電子代工族群遭提款
106
更多編輯台推薦新聞：