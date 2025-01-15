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外資賣超295億元連6賣 砍權值雙雄台積電鴻海

2025/1/15 16:31
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（中央社記者曾仁凱台北15日電）台積電法說會前股價休兵，壓抑台股走勢，加權指數今天終場下跌282.95點。外資今天賣超新台幣295億元，以權值股台積電、鴻海為主；外資已連6個交易日減碼台股。

台股加權指數今天終場下跌282.95點，收在22514.57點，失守半年線約22562點，加計盤後交易成交值2917.77億元。

根據證交所統計，外資及陸資（不含外資自營商）今天賣超295.29億元，已經連6賣，合計6個交易日共提款高達1592億元；自營商今天也賣超76.82億元，僅本土投信買超12.24億元；三大法人合計賣超359.87億元。

個股方面，外資今天賣超前3名包括鴻海1萬7718張、廣達1萬3728張，以及聯電1萬2047張。外資今天減碼台積電1萬1693張，居賣超榜第4名。

外資今天買超前3名則為新光金2萬1720張、南亞科7447張，和華航7152張。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕分析，春節長假將至，市場觀望，台股過年前先看明天即將登場的台積電法說會，目前市場普遍樂觀預期，就看結果能否超越預期，帶領台股上攻。

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農曆年後，則要看美國總統當選人川普上任後，包括關稅政策、移民政策等一系列措施的實際施行情況，可能對股市造成的影響。

至於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本週訪台，曾炎裕認為，GB200伺服器最近頻傳出貨延遲，黃仁勳在美國CES消費性電子展雖然提到多項新技術，但沒有談到大家最關心的AI伺服器動態，可觀察他這次訪台會不會有比較清楚的說法，不然就要等到3月中登場的GTC大會。（編輯：楊蘭軒）1140115

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