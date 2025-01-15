宇辰系統1/16登興櫃 去年前11月每股純益3.09元

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（中央社記者張建中新竹15日電）宇辰系統將於1月16日以每股70元登錄興櫃，宇辰2024年前11月稅後淨利新台幣5359萬元，每股純益3.09元。

宇辰系統成立於2010年10月，主要提供廠務自動化及電力工程的系統整合服務。2023年廠務自動化工程及機電工程營收比重約67%，廠務自動化設備及機電設備營收比重約33%。

受半導體產業調整庫存，2023年下半年客戶暫緩建廠進度影響，宇辰系統2023年總營收14.62億元，年減7.6%。因提列存貨跌價損失，稅後淨利降至3095萬元，年減75%，每股純益1.8元。

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宇辰系統2024年業績回升，總營收17.65億元，年增20.7%，自結前11月稅後淨利5359萬元，每股純益3.09元。

因應科技廠客戶全球建廠，宇辰系統同步展開全球布局，已在中國南京及越南設立子公司，並陸續成立美國及德國子公司。（編輯：林家嫻）1140115