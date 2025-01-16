黃晴雯：敦化館年底熄燈 SOGO今年營收拚528億

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（中央社記者曾智怡台北16日電）遠東SOGO董事長黃晴雯今天表示，屹立東區逾30年的SOGO敦化館租約將在今年底到期，館內品牌已合作多年，主力精品品牌等將移到包括Garden City、復興館等其他商場，敦化館熄燈日應會落在12月下旬。

儘管全球景氣面臨諸多不確定性，黃晴雯認為，隨著疫後消費習慣趨穩，加上經濟預測機構預估台灣今年經濟成長率可達3%，對零售業抱持「審慎樂觀」態度，SOGO年度營收目標拚成長1%、達新台幣528億元。

黃晴雯接受媒體訪問時指出，去年全球景氣不穩定，加上川普將入主白宮，零售業較為觀望保守，且疫後旅遊復甦，壓縮消費者可支配所得，精品成長速度放緩；但SOGO復興館歷經大規模改裝，仍達成設定的目標，天母店去年業績更達到51億元，創下歷史新高。

她表示，零售業沒有悲觀的權利，隨著疫後生活、工作調整更為穩定，對零售業也有審慎樂觀的期待。遠東SOGO去年營收525億，隨著大巨蛋商場Garden City各區陸續開幕，今年整體營收目標成長1%、約528億元。

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去年大巨蛋商場Garden City餐飲、美食街陸續營運，業績較預期高出1成，黃晴雯表示，今年第2季影城將開幕，並設有露天星空餐廳；第4季主體商場也將開幕，規劃很多令人驚豔體驗的公共空間與商品。

黃晴雯強調，台灣為全世界百貨密度最高國家，不斷給消費者驚喜實屬必要，2026年起Garden City年營收目標為100億元。（編輯：林家嫻）1140116