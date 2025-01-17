地方統籌稅款紅包近466億元 1/20前入帳

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（中央社記者張璦台北17日電）由於2024年全國稅收表現超過預算目標，攸關地方財源的普通統籌分配稅款，亦高於全年預算數，各縣市政府預計將於1月20日前獲加發「紅包」，總金額約新台幣465.7億元，創歷年第3高水準。

依照法規，所得稅、貨物稅、營業稅、土增稅的一部分稅收，會撥入中央統籌分配稅款，做為地方財源。

中央統籌分配稅款可視為一塊「大餅」。依規定，國稅部分，地方政府可取得其中94%，即「普通統籌分配稅款」；另6%納入「特別統籌分配稅款」，支應地方政府緊急或其他重大事項所需，經報請行政院核定後另行撥付。屬地方稅的土增稅，則納入「普通統籌分配稅款」範疇。

「普通統籌分配稅款」會依據每年的通知分配金額，按12個月平均撥付給地方政府，如果當年度實收數超過預算數，財政部會在隔年1月中旬預算整理期間結束後，加發第13次給地方政府。

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根據2024年全國稅收統計，雖然貨物稅、土增稅未能達標預算數，但所得稅、營業稅2大主力稅目表現超乎預期，帶動普通統籌分配稅款高於全年預算目標，意味地方政府將可獲第13次「紅包」。

根據財政部統計，2024年普通統籌分配稅款第13次撥付金額約465.7億元，為歷年第3高水準，財政部將按公式設算分配，力拚1月20日前撥付給地方政府，以利年關資金調度，並呼籲地方政府優先用於還債，若非用於償還債務，也應審慎規劃並妥善運用。（編輯：林家嫻）1140117