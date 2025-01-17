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114年度總預算案 歲出至少將刪減939億元
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房產開發利益進補 順達2024年每股大賺17.59元

2025/1/17 18:16
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（中央社記者曾仁凱台北17日電）電池模組廠順達今天公布2024年自結財報，全年營收新台幣139.11億元，年減19.2%；但受惠房地產開發利益帶來業外進補，順達去年稅後純益26.72億元，較前年大幅成長2.4倍，獲利創歷史次高，每股純益高達17.59元。

惟少掉業外挹注，順達去年第4季稅後純益1.42億元，年減46.8%，更比第3季大幅縮水85.3%，創下近7季新低，單季每股純益0.94元。

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不過，輝達（NVIDIA）預計今年下半年發表的GB300新AI伺服器，將全面導入採用BBU（電池備援電力模組），順達有望成為受惠者，今年本業營運具轉機。

順達去年獲利暴衝，主要來自公司在桃園機場A7站附近擁有大片土地，近年積極投入開發，2019年與富宇建設進行4047坪土地的合建分售案，經多年規劃進行，開花結果，2024年總共認列相關處分利益約19.5億元，去年第2季先認列11億元，其餘約8.5億元在第3季認列。（編輯：林家嫻）1140117

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