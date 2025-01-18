監理預算遭刪凍 金管會：不利保護金融消費者權益

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）金管會今天發布新聞稿指出，立法院審議114年度中央政府總預算案，已通過的通案決議部分，對金管會基本行政事務運作，影響甚鉅，甚至影響金融監理效能及推動保護金融消費者權益。

金管會表示，金管會主管預算案新台幣17億4696萬2000元，其中8成是人事費，財委會審查刪減385萬5000元，加計通案刪減水電費、國內旅費等科目及待表決提案後，刪減數將近4600萬元，占金管會主管預算（不含人事費）約15%，已嚴重影響各單位基本行政所需經費。

金管會說明，通案刪除「業務費」項下的「水電費」、「一般事務費」及「房屋建築養護費」等項目，主要用於確保辦公大樓牆面安全及改善使用逾20年老舊廁所修繕經費，以及因應成立「金融市場發展及創新處」專責推動金融科技、永續金融等業務發展時，辦公空間調整所需費用，這類預算遭大幅刪減，將嚴重影響公共安全維護、基本行政事務的運作，以及維持員工基本合理、安心的工作環境。

通案刪減科目中，「國外旅費及出國教育訓練費」通刪比率達60%，金管會直言，這將減少台灣出席各類國際會議、與各國洽簽雙邊金融監理合作協議等機會，影響國際金融監理合作。「國內旅費」通刪20%，影響金融機構一般檢查及社會關注事項特定業務等專案檢查，不利維護金融秩序及金融機構健全經營，進而影響金融監理效能及推動保護金融消費者權益相關措施。

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至於後續表決提案，將使金管會銀行監理計畫預算被凍結比率高達86%，影響監理工作所需通訊及網路支援服務，以及掌握國際金融動態與赴國外跟各國監理機關監理合作機會，不利監理業務推動。

金管會強調，金管會主管的114年度預算案，是依施政計畫及業務需要，本持撙節原則，覈實編列，希望立法院給予支持，以利厚植金融監理能量，強化金融市場發展，保護金融消費者權益。（編輯：林克倫、張若瑤）1140118