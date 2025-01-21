兆豐領軍金融科技反詐聯盟 推車手辨識模型等6重點

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（中央社記者張璦台北21日電）9家公股銀行今天正式宣布籌組金融與科技反詐騙大聯盟。聯盟發起人、兆豐銀董事長董瑞斌說，台灣平均每一天被騙走約新台幣4億元，為打擊金融詐騙，聯盟將推動6大工作重點，包含研發車手辨識模型、金融詐騙實時警示系統等。

兆豐銀行今天與土地銀行、輸出入銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣銀行、台灣企銀宣布，籌組金融與科技反詐騙大聯盟（Fin+Tech Anti-Fraud Alliance）。

此聯盟與科技業者結盟，由TechOrange科技報橘召集AWS、DEVCORE戴夫寇爾、Gogolook、LINE台灣、台灣微軟、SAS台灣、思偉達STARBIT、趨勢科技。另據了解，人工智慧（AI）晶片大廠後續也將加入陣營。

董瑞斌在記者會上表示，全球每年有超過1兆美元的金額被詐騙。根據165打詐儀表板，台灣去年12月單月被詐騙金額高達新台幣124億元，換算下來，平均每一天都被騙走4億元；同時，一個月約有1萬8000件詐騙受害案件，意味每天約600件，數字非常驚人、很恐怖。

董瑞斌指出，在所有金融詐騙樣態中，投資詐騙是最容易發生的事情，比如偶然從社交媒體獲知有投資機會，或加入股友社等未經認證的單位，最終被詐騙，但金融業是高度監理單位，證券投信公司的成立都要經主管機關同意、合法合規取得執照，「股票不是隨隨便便就可以推薦的」。

董瑞斌也提醒，絕大多數金融交易都是採取授權扣款，而非現金交易，除非是在機場買旅平險等特殊情形，其餘狀況若涉及現金，恐就是詐騙。

董瑞斌進一步表示，金融與科技反詐騙大聯盟現在將著重6大工作重點，首先，精進鷹眼聯盟阻詐成效；第2，進行API串接供驗證資料；第3，進行詐騙態樣分析；第4，進行被害人態樣分析；第5，研發車手辨識模型；第6，研發金融詐騙實時（real-time）警示系統，從資訊流到金流，建立科技的防詐網。

董瑞斌說，臨櫃關懷也會予以加強，比如當有民眾要臨櫃匯款或領現，可能遇到車手在外，或詐團用電話遙控等狀況，為斷絕外部影響，就會將民眾帶到貴賓室勸解。

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董瑞斌指出，今天大聯盟是公股行庫先行，有成效後，也希望未來擴大到民營金融業者，除了銀行，投信、基金、加密資產也可一步步加入。

此外，會後有媒體追問兆豐金股利政策，董瑞斌僅回應，須綜合考量多重因素，並經董事會、股東會通過。（編輯：楊凱翔）1140121