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鋼鐵銷售減、業外收入增 中鋼2024年稅前淨利近持平

2025/1/21 17:41
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（中央社記者何秀玲台北21日電）中鋼今天公布2024年自結獲利，全年營收為新台幣3605.3億元，年減0.77%；營業利益17.91億元，年減50%，稅前淨利45.77億元，年減0.2%，接近持平。

中鋼表示，2024年稅前淨利較2023年同期略減，是因鋼鐵業銷售數量減少，使營收和營業利益下滑，不過礦業投資獲配股利增加，使業外收入也增長。

若單看2024年12月，營收為296.3億元，年增0.52%，自結稅前淨利為6.98億元，和2023年同期合併稅前淨利9.24億元相比，年減24.4%。

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中鋼也指出，歐美央行調整降息節奏，以因應通膨回落速度放緩，而OECD（經濟合作暨發展組織）預估2025年全球經濟成長率將達3.3%，仍維持穩健成長；中國今年計劃擴大經濟刺激及貨幣調控強度，推進大規模設備更新和消費品以舊換新。

另外，央行預測2025年台灣經濟成長率為3.25%，台灣內需表現穩定，去年11月工業生產指數連續9個月正成長，其中基本金屬指數轉正，科技業持續帶動出口與投資，近期美國洛杉磯災害有望產生重建鋼材需求，有助支撐鋼需，鋼市前景持穩。（編輯：林家嫻）1140121

#中鋼
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