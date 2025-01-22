人民幣下挫亞幣承壓 新台幣震盪走貶收32.774元

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）美國總統川普第一波關稅大刀未揮向中國，市場一度正面解讀，然而川普政府隨後又表示討論對中加徵關稅，人民幣下挫，新台幣震盪翻貶，今天收盤收32.774元，小貶0.9分，台北及元太外匯市場總成交金額17.57億美元。

美國總統川普（Donald Trump）上任首日，宣布一系列新措施，也提到考慮2月1日起對加拿大、墨西哥商品課徵25%關稅，關稅措施不如想像激進，市場對川普新政憂慮淡化，美元走弱，美股4大指數收盤齊揚，道瓊工業指數甚至大漲逾500點。

美股大漲激勵台股氣勢如虹，台積電、鴻海走揚，台股今天農曆龍年封關，終場指數上漲225.4點，收在23525.41點。

不過川普作風難料，隨後又提出擬對中國商品徵收10%關稅，人民幣應聲走貶，拖累亞幣示弱。儘管台股金龍年亮麗封關，新台幣未能同慶，今天以32.70元開盤後，在進出口商兩方力道拉扯之下，匯價震盪整理，而後人民幣走貶，新台幣承受壓力，終場也以小貶作收。

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外匯交易員表示，農曆封關進入最後倒數，隨台股亮麗封關，外資料將明顯縮手，人民幣則在貿易戰壓力下可能趨貶，影響亞幣走勢，但出口商拋匯需求湧現，應可支撐新台幣農曆封關價站穩32元。

外匯交易員仍強調，川普作風難測，目前已喊出對加拿大、墨西哥及中國祭出關稅制裁，雖然對中幅度並沒有先前聲稱的大，還是得緊盯後續川普發言及政策；如果春節連假期間，川普又有驚人之舉，不排除年後台灣股匯市落後反應。（編輯：林家嫻）1140122