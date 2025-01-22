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台股金龍年6大亮點 狂漲5429點、總市值75.53兆同寫紀錄

2025/1/22 16:40（1/22 16:58 更新）
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（中央社記者江明晏台北22日電）台股金龍年封關寫下6大亮點，包括農曆封關日指數創高、首度以2萬點以上農曆年封關、累計全年漲點5429點，也創歷史新高，集中市場總市值新台幣75.53兆元同寫紀錄。

台股三大法人在龍年合計賣超7653億元，卻逆勢上漲5429點；而在AI題材助攻下，護國神山台積電龍年攻上千元價位、市值增加近13兆元，譜亮眼佳績。

受惠美股大漲激勵，台股今天龍年封關開高走高，終場加權指數上漲225.4點，收23525.41點，成交值新台幣3462.97億元。

相較兔年封關日台股收在18096.07點，金龍年指數上漲5429.34點，漲幅達30%，創下歷史新高的農曆年漲點，指數不僅創農曆封關日收盤新高，也是首度農曆封關站上2萬點關卡。

根據證交所統計，全體上市公司龍年封關總市值為75.53兆元，創農曆年封關新高，對照去年兔年封關市值57.5兆元，金龍年台股總市值增加約18.03兆元。

台新投顧提供資料指出，台股三大法人在龍年合計賣超7653億元，外資賣超7756億元，自營賣超7913億元，投信大買8016億元，但指數卻逆勢寫下亮眼的漲點，主要受惠去年ETF狂潮及台積電的貢獻。

「護國神山」台積電因AI熱潮推升，股價從去年兔年封關的646元，到今天龍年封關1135元，漲幅達75.6%，帶動市值大增約12.68兆元。

台新投顧副總經理黃文清對中央社記者表示，美股大漲、科技股強勁，台股今天龍年封關受此激勵，並延續從上週台積電法說會釋出的正面樂觀展望，加上川普今天宣布一項重大計畫，由軟銀、OpenAI 和甲骨文（Oracle）合資成立一家名為「Stargate」（星際之門） 的企業，在美國建設人工智慧（AI）基礎設施，總投資額高達5000億美元。此消息激勵科技股大漲，帶動台股龍年封關行情，全年累計漲幅達30%。

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值得注意的是，台股接下來將歷經休市11天，為史上第2長的紀錄。

黃文清表示，台股休市期間還有許多國際變局要持續觀察，例如川普後續對中國的10%關稅是否實施，以及美國重量級企業公布財報、美股走勢等，都是農曆長假期間需要觀察的變數。（編輯：張良知）1140122

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