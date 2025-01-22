台股本週上漲377點 上市公司總市值站回75兆

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（中央社記者曾仁凱台北22日電）台股金龍年今天封關，加權股價指數以23525.41點作收，本週3個交易日台股共上漲377.33點，週漲幅1.63%，根據證交所統計，全體上市公司總市值為新台幣75兆5313億元。

產業別指數方面，本週漲幅以電機機械類指數上漲3.75%最大，跌幅則以油電燃氣類指數下跌2.22%最大。其他未含金融類指數上漲344.74點，漲幅約1.7%；未含電子類指數上漲186.47點，漲幅0.98%；未含金融電子類指數上漲137.06點，漲幅0.97%。

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本週全體上市股票成交金額為8268.13億元，股票成交量週轉率0.91%。其中成交金額前3名產業包括，半導體類成交金額2773.57億元，占全體上市股票交易金額比重33.55%；電腦及週邊設備類成交金額1113.26億元，占比13.46%；電子零組件類成交金額1033.76億元，占比12.5%。

累計今年初開盤至今共15個交易日，集中市場總成交金額為5兆2972億元，市場日平均成交金額為3531.50億元，股票成交量週轉率5.38%，股票日平均成交量週轉率0.36%。（編輯：潘羿菁）1140122