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台股金龍年飆股出爐 能源、光通訊概念股風光

2025/1/22 18:28（1/22 18:58 更新）
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（中央社記者江明晏台北22日電）台股今天金龍年封關，統計年度飆股，以綠能商機、光通訊等族群最風光。進軍儲能產業的合騏大漲逾713%居冠，光通訊族群光聖與聯鈞分別以近580%、逾447%的漲幅位居2、3名。

台股今天金龍年封關，加權指數開高走高，上漲225.4點，收在23525.41點，相較兔年封關日大漲5429.34點，漲幅達30%，不僅創農曆封關日收盤新高，也是農曆年封關首度站上2萬點關卡。

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台新投顧統計指出，受惠綠能商機的合騏大漲逾713%居冠，光通訊股光聖與聯鈞分別以近580%、逾447%的漲幅位居2、3名。

接續還有跨足軍工無人機、能源產業的錦明漲幅近382%；上詮也受惠光通訊商機，大漲近362%。（編輯：林家嫻）1140122

#台股
#光聖
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