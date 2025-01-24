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燁輝：下游採購保守 2月內銷鍍鋅、烤漆鋼品開平盤

2025/1/24 14:29
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（中央社記者何秀玲台北24日電）單軋廠燁輝今天公布2025年2月內銷鍍鋅、烤漆鋼品價格再開平盤，3月外銷價格同樣開出平盤。燁輝表示，因當前市場適逢農曆春節，下游用戶採購保守，但經濟回溫態勢不變，開春後需求可望釋出。

燁輝日前公布2025年1月內銷鍍鋅、烤漆鋼品價格平盤，2月再開平盤。

鋼鐵供需方面，燁輝分析，歐盟自俄烏戰爭以來，能源成本上升，房市和車市需求放緩，鋼需不振，導致經濟下行，而以巴衝突已停戰和談，俄烏戰爭也有望在今年結束，加上美國加州大火後重建需求，皆有利鋼市復甦。

燁輝表示，中國將加強刺激經濟政策與貨幣調控，大規模更新設備和消費品舊換新，以助鋼需、穩鋼市。

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原物料行情與市場方面，燁輝指出，春節為鋼市淡季，需求放緩，鐵礦砂一度下滑至每噸95至100美元，而後受到國際情勢、美國總統川普新政、刺激政策的預期心理拉扯下，至今已拉升至每噸100美元以上，原物料向上持穩，鋼價有撐。

燁輝表示，在美中2大經濟體為今年全球景氣累積能量，亞洲各主要鋼廠將可能一改對市場的保守態度。全球最大鋼鐵業者寶武、中國鋼鐵業者鞍本集團、台灣中鋼與中鴻等鋼廠最新盤價，皆以平盤開出，市場主基調呈現穩中待發。（編輯：林家嫻）1140124

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