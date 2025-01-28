港股龍年最後交易日微升 全年升4479點

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（中央社記者張謙香港28日電）香港股市在龍年最後一個交易日保持穩定，恒生指數收盤微升27點或0.14%，收報20225點；恒指龍年全年則上升4479點或28.44%。

今天是農曆年除夕，港股只有半日市，由於長假將至，投資者趨向保守，但港股大致保持過去幾天的漲勢，恒指收盤保持在2萬點以上支持位，成交金額只有港幣516億元（下同，約新台幣2167億元）。

在龍年快將結束之際，港股同樣受到中國人工智慧（AI）初創公司DeepSeek的衝擊，晶片股包括中芯國際、上海復旦及華虹等昨天都出現一定跌幅；中芯國際今天收盤仍微跌0.39%，收報38元。

相對的，受惠於DeepSeek掀起的AI浪潮，業務涉及AI的中國公司這兩天股價表現不俗，包括騰訊控股、阿里巴巴、商湯、百度集團、美圖公司等，都有一定漲幅。

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香港明天起將一連多天放春節假，期間股市暫停，下週才復市，有分析家指出，DeepSeek對晶片股及其他AI股的影響可能會持續至春節過後，同時也要看美國股市在期間的表現。

也有分析家憂慮美國總統川普在春節期間對中國採取更多制裁措施，這才是港股在春節期間最大的隱患。（編輯：張淑伶）1140128