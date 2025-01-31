AI賣壓減弱但川普關稅陰影籠罩 亞股漲多跌少

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港31日綜合外電報導）亞洲股市在經歷本週由中國人工智慧（AI）公司DeepSeek發表突破性聊天機器人引發走勢震盪後，今天收盤多數上漲。但美國總統川普確定要對加拿大和墨西哥祭關稅，影響市場信心。

法新社報導，深度求索（DeepSeek）開發的1款程式顯然與美國領先AI程式的能力不相上下，但所需成本只有美國公司投入資金的一小部分，消息令投資人驚惶失措。

這項發展引發人們對於眾家世界領先企業在AI產業投資的巨額現金產生質疑，並使人更加擔憂其中一些公司的股價恐怕要向下修正。美國最先進AI晶片業者輝達（Nvidia）的股價在本週首個交易日應聲大跌近17%，此後也一直難以漲回所有跌掉部分。

此外，近幾天包括微軟（Microsoft）、臉書（Facebook）母公司Meta等幾家美國科技業巨擘發布的財報有好有壞，也未能為股市注入太多樂觀情緒。所幸iPhone製造商蘋果（Apple）昨天公布的上季獲利達到1243億美元，帶來一些利多行情。

儘管如此，近幾年受惠於AI題材而大漲的日本晶片製造商股價先在本週遭到拋售後，如今輪到放假休市1天後恢復開市的韓國類股遭逢賣壓。

其中SK海力士（SK hynix）股價今天一度挫低近12%，收盤跌幅也僅縮小至近10%。三星（Samsung）股價也收低逾2%，其公布的上季營業利益下滑，歸咎於難以滿足AI伺服器晶片需求。

透過 Google News 追蹤中央社

另一方面，川普（Donald Trump）表示他揚言對加拿大和墨西哥課徵25%關稅將付諸行動，他會按預定日期在2月1日頒布措施，引發投資人對於他的的貿易政策及隨之而來的美國經濟展望不確定性感到不安。川普指控兩鄰國暨主要貿易夥伴國未能適當處理非法移民及毒品走私問題。

不過，東京股市今天收盤仍能上漲0.2%，雪梨、新加坡、威靈頓和雅加達股市也都收高。但首爾、馬尼拉和曼谷股市收低。上海、香港和台北股市則繼續因農曆年假期休市。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1140131