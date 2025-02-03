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川普效應 1月消費者信心指數連4降探8個月最低

2025/2/3 11:22
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（中央社記者潘姿羽台北3日電）中央大學今天發布1月消費者信心指數（CCI）為72.54點，月減2.07點，呈現顯著下跌。中央大學台經中心執行長吳大任指出，美國總統川普上任後動作頻頻，揮出關稅大刀，而台灣對美依賴日益加深，導致川普成為最大經濟不確定性，股市波動也加劇。

中央大學台灣經濟發展研究中心調查今年1月消費者信心指數為72.54點，連續4個月下降，且為8個月來最低；CCI的6項分項指標，包含物價水準、投資股票時機、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨，全數呈現下降。

觀察1月CCI分項指標，以「未來半年物價水準」降幅最大，調查為37.25點，月減3.98點。吳大任說明，物價信心為7個月來最悲觀，但這並不意外，除了最低工資調升，農曆年前許多商品、服務價格循例加價，也會讓民眾覺到「買什麼東西都貴」，隨著農曆春節過後，年節效應淡化，指標有機會回升。

下降幅度第2的指標為「未來半年投資股票時機」，1月調查為50.53點，下降2.46點，同樣屬於顯著下跌。

吳大任分析，川普去年宣布勝選至今，金融市場震盪不斷，且川普對中國、加拿大、墨西哥祭出關稅制裁，中加墨也紛紛反制，全球貿易戰已開打，保護主義盛行，將使出口導向的台灣經濟受到更大挑戰。

吳大任指出，川普數次提到台灣晶片，讓台灣投資人憂心忡忡，股市信心受挫，今天紅盤日也看到台股殺聲隆隆，可以預見，「台股信心接下來幾個月都不會太好」。

值得注意的是，1月「未來半年購買耐久性財」為102.49點，僅微跌0.17點，為下降幅度最少的指標。同步觀察中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，1月為99.97點，微升0.13點。

從絕對水準來看，6項指標有5項低於100，偏向悲觀，僅「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。

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吳大任認為，雖然房市景氣陷入盤整，但不同區域、物件各自表現，條件較好的物件，仍有買方伺機出手，使得房市信心指標沒有繼續走跌。

1月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為114年1月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3032名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：潘羿菁）1140203

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