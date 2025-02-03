台積電下跌65元創史上次高 市值縮水1.68兆元
2025/2/3 15:15（2/3 15:22 更新）
（中央社記者張建中新竹3日電）台股蛇年開紅盤，加權指數重挫830.7點，台積電也展開補跌走勢，收在1070元，下跌65元，下跌金額創史上次高，單日市值縮水新台幣1.68兆元，滑落至27.74兆元。
受中國AI公司DeepSeek及川普關稅戰雙重利空夾擊，台股一舉摜破月線約23097點和季線約22994點關卡，收在22694.71點，下跌830.7點，跌幅達3.53%。
透過 Google News追蹤中央社
DeepSeek日前推出標榜低成本的模型，引發外界對於打造AI模型是否還需要投入大規模資金的討論。美國總統川普（Donald Trump）下令4日起對中國商品徵10%關稅，對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅。此外，川普還點名美國晶片製造業都跑到台灣。
台積電美國存託憑證（ADR）於台股休市期間下挫逾6%，台積電今天展開補跌走勢，收在1070元，跌幅5.73%，單日下挫65元，僅次於2024年8月5日創下的88元最高紀錄，為農曆年開紅盤史上最差表現。台積電單日市值縮水1.68兆元，滑落至27.74兆元，影響大盤達525點。（編輯：楊蘭軒）1140203
延伸閱讀台股蛇年開紅盤失利重挫830點 創收盤第4大跌點台股開市重挫 證交所：AI應用沒改變台廠有機會受惠川普擬對台半導體加徵關稅 專家：搬石頭砸自己腳黃仁勳川普會面 美媒：聚焦討論AI政策、DeepSeek川普欲對台積電徵關稅 美專家：反加速美科技業外移美國準商務部長：我們太依賴台灣 將檢討對半導體業補貼
- 台積電下跌65元創史上次高 市值縮水1.68兆元2025/02/03 15:15
- 2025/02/03 11:12
- 2025/02/03 10:48
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
因應台積電進駐學生增 楠梓國小2期工程開工