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台積電下跌65元創史上次高 市值縮水1.68兆元

2025/2/3 15:15（2/3 15:22 更新）
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春節休市期間中國人工智慧公司DeepSeek逆襲、美國總統川普宣布將調高關稅，台股3日開市一度重挫逾千點，最低達22502.2點，電子類股賣壓沉重，晶圓代工廠台積電盤中最低1060元，跌幅超過6.6%。中央社記者翁睿坤攝 114年2月3日
春節休市期間中國人工智慧公司DeepSeek逆襲、美國總統川普宣布將調高關稅，台股3日開市一度重挫逾千點，最低達22502.2點，電子類股賣壓沉重，晶圓代工廠台積電盤中最低1060元，跌幅超過6.6%。中央社記者翁睿坤攝 114年2月3日
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（中央社記者張建中新竹3日電）台股蛇年開紅盤，加權指數重挫830.7點，台積電也展開補跌走勢，收在1070元，下跌65元，下跌金額創史上次高，單日市值縮水新台幣1.68兆元，滑落至27.74兆元。

受中國AI公司DeepSeek及川普關稅戰雙重利空夾擊，台股一舉摜破月線約23097點和季線約22994點關卡，收在22694.71點，下跌830.7點，跌幅達3.53%。

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DeepSeek日前推出標榜低成本的模型，引發外界對於打造AI模型是否還需要投入大規模資金的討論。美國總統川普（Donald Trump）下令4日起對中國商品徵10%關稅，對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅。此外，川普還點名美國晶片製造業都跑到台灣。

台積電美國存託憑證（ADR）於台股休市期間下挫逾6%，台積電今天展開補跌走勢，收在1070元，跌幅5.73%，單日下挫65元，僅次於2024年8月5日創下的88元最高紀錄，為農曆年開紅盤史上最差表現。台積電單日市值縮水1.68兆元，滑落至27.74兆元，影響大盤達525點。（編輯：楊蘭軒）1140203

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