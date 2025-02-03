因應消費行為重塑 富邦媒：聚焦3大核心戰略

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（中央社記者何秀玲台北3日電）電商業富邦媒今天舉辦開工儀式，宣布啟動新年度轉型與成長計畫，富邦媒表示，董事長蔡明忠領導下，2025年以3大核心戰略布局，包括拓展 「mo店+」合作生態圈、深化零售媒體網絡、推進綠色物流體系，以因應後疫情時代消費行為重塑及市場競爭升溫。

富邦媒今天發出新聞稿指出，2025年將圍繞3大核心戰略布局，首先是拓展mo店+生態圈，賦能商家，促進雙向共贏。富邦媒表示，mo店+ 已是富邦媒平台生態的重要支柱，商品數量突破百萬件，涵蓋地方特色品牌與中小型商家產品。

2025年富邦媒將加強資源整合與技術支持，持續幫助商家提升市場競爭力。

第二是深化零售媒體網絡，以數據驅動，重塑消費體驗。富邦媒表示，未來將運用精準數據分析與AI技術，為品牌商和廣告主提供高度個性化的行銷解決方案，同時優化消費者購物旅程，momo將促進品牌與消費者間的雙向媒合，讓消費者更快速找到符合需求的產品，也讓品牌能更準確地觸及目標受眾。

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第三是推動綠活會員與綠色物流體系。富邦媒指出， 2025年將透過智慧化路徑規劃、配送效率提升及碳排減量技術，將綠色物流的效益最大化，打造物流創新，讓每次配送可減少環境負擔。

蔡明忠在儀式上向全體員工表示，2025年富邦媒將憑藉市場洞察和技術實力，透過創新和數據應用，協助合作夥伴找到更多機會。（編輯：張均懋）1140203