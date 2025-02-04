川普暫緩加徵墨西哥與加拿大關稅 亞股多收高

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（中央社香港4日綜合外電報導）美國總統川普昨天宣布，對鄰國加拿大與墨西哥的輸美商品暫緩加徵高昂關稅後，市場對爆發貿易戰的擔憂目前有所舒緩，亞洲股市今天多收高。

然而，美國對來自中國的商品加徵10%關稅措施今天生效後，中國也宣布將對美國部分商品加徵關稅，目前尚無消息表明雙方已達成暫緩協議，導致市場稍早的歡欣之情趨緩。

法新社報導，美國對加拿大、墨西哥加徵關稅措施原定於今天生效，但川普（Donald Trump）在最後一刻表示，已與加國總理杜魯道（Justin Trudeau）及墨國總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）就移民和芬太尼（fentanyl）等議題達成協議，將暫緩30天實施。

但中國未獲類似寬限期，針對北京的新關稅於美東時間今天凌晨0時1分（台灣時間下午1時1分）生效。中國隨後宣布10日起對美國一系列產品加徵10%至15%的關稅，包括原油、煤炭、液化天然氣、農業機具、大排量引擎汽車、皮卡車等。

北京也提到，將向世界貿易組織（WTO）提出申訴，對科技巨擘谷歌（Google）展開調查，並將美國服飾業者PVH集團（PVH Corp.）和生技巨頭因美納公司（Illumina, Inc.）列入「不可靠實體」清單。

美中互相加徵關稅引起不安情緒，導致市場回吐上午部分漲幅；儘管如此，亞洲股市大多仍收高。

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香港股市上午一度漲逾3%，收盤時漲幅收斂至2.83%。分析師談到，美國加徵關稅措施目前不會對中國經濟造成重大影響。

東京、首爾、馬尼拉、威靈頓和台北股市也收高；雪梨、曼谷和新加坡股市則收低。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1140204