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投顧：台股短壓沉重難脫整理格局 關注美就業數據

2025/2/5 08:29
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（中央社記者何秀玲台北5日電）美國總統川普暫緩對加拿大和墨西哥輸美商品徵收關稅，美股4日收高。投顧表示，台股上檔短中期均線於23000點附近皆呈現走跌，日KD指標在50附近交叉向下，短壓仍然沉重，近期恐難脫整理格局。

凱基投顧指出，本週將關注週三將公布的1月美國ADP非農業就業人數變化，以及週五將公布的非農與失業率數據，若低於預期，將影響美國聯準會（Fed）未來降息態度。

投資人正觀察川普（Donald Trump）暫緩對加拿大和墨西哥輸美商品徵收關稅，以及從容應對中國反制關稅行動等舉措，美股主要指數4日收高。

道瓊工業指數上漲134.13點或0.30%，收報44556.04點；標普500指數小漲43.31點或0.72%，收在6037.88點；那斯達克指數勁揚262.06點或1.35%，收19654.02點；費城半導體指數上揚51.78點或1.05%，收4976.59點。

台股指數4日終場上漲99.25點，收在22793.96點，成交值為新台幣4089.9億元。

觀察4日三大法人籌碼動向，三大法人全站在賣方，合計賣超206.09億元；其中，外資及陸資（不含外資自營商）賣超151.94億元，本土投信和自營商也分別減碼15.15億元和39億元。

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外資賣超前3名包括鴻海2萬9724張，凱基金2萬1009張，和新光金1萬9213張。

外資買超前3名則為元大航太防衛科技4萬6377張，玉山金2萬7066張，以及中信中國50正22萬5243張。另外外資買超台積電1萬2194張排第5。（編輯：楊蘭軒）1140205

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