辜嚴倬雲與辜振甫世家聯姻 建立台灣水泥王國跨足綠能

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（中央社記者何秀玲台北5日電）台泥榮譽董事長辜振甫夫人 辜嚴倬雲 辜嚴倬雲 出生：1920年11月29日

學歷：紐約聖約翰大學榮譽法學博士、上海聖約翰大學

經歷：總統府資政、辜嚴倬雲植物保種暨環境保護發展基金會榮譽董事長、和信治癌中心醫院榮譽董事長、華興育幼院／華興中小學董事長、榮星幼兒園董事長、泰和興業公司董事長兼總經理、聖約翰科技大學董事長、振興醫療財團法人振興醫院董事長、中華民國婦女聯合會主任委員／秘書長、中華民國婦聯聽障文教基金會董事長、財團法人台北榮星文教基金會董事長 看更多 關閉 於4日辭世，享嵩壽105歲。1948年她嫁給鹿港紅頂商人辜振甫，後來辜振甫執掌台泥，擴大發展為和信集團，如今以台泥為首的事業，涵蓋水泥與碳黑產品，可說與台灣經濟發展密不可分。

雲朗觀光集團今天發布新聞稿說明，辜嚴倬雲於2月4日安詳辭世，享嵩壽105歲。根據訃聞內容，家屬訂於2025年2月6日下午1時起至12日下午4時止，在台泥大樓「士敏廳」設置靈堂，供親友致意。

辜嚴倬雲是福建省福州人，出身世家，祖父嚴復為清末民初著名思想家、北京大學第一任校長，母親為板橋林家林慕蘭；辜嚴倬雲夫婿辜振甫則是出身台灣知名望族鹿港辜家。辜振甫曾擔任過海峽交流基金會董事長、總統府資政等要職。

成立於1946年的台灣水泥，1954年由公營轉為民營，當年首次舉行股東大會，就在總統府廣場的三軍球場舉辦，辜振甫與霧峰林家、基隆顏家以及高雄陳家等人參與見證。

1962年，台泥以股票編號1101，成為台灣首家股票上市公司；1973年辜振甫接任台泥董事長。

緊接著，政府推動台灣十大建設，台泥跟著國家政策開始開疆闢土，在辜振甫掌舵下，從台灣社會由農業轉為工業、土地改革、邁入資本市場到十大建設，始終有台泥參與的身影。

後來台泥擴大發展為和信集團，鼎盛時期事業版圖包山包海，旗下子公司號稱上百家。

辜振甫長子辜啟允2001年因病辭世，和信集團身陷債務困境，2003年辜振甫、辜濂松叔姪寧靜分家，辜家各自發展成傳產與金融2大體系，辜振甫的和信集團，以台泥、福聚與中橡等傳產事業為主，辜濂松的中信集團則是以中信銀、中壽（現更名凱基人壽）、中租等金融事業為主。

辜振甫次子辜成允扛下重責大任，管理和信集團家族事業，2003年接任台泥董事長，加速擴張水泥事業版圖，透過在中國大舉布建產能，整併嘉新水泥在中國子公司，台泥成為中國前10大水泥廠。

後來台泥經營重心從中國轉移出去，2024年併入土耳其最大的工業集團之一OYAK及葡萄牙水泥公司Cimpor等2公司業績，並於非洲中部喀麥隆，啟用全球第一個創新水泥製程、沒有水泥窯的水泥廠。

同時，台泥砸逾1.4億歐元（約新台幣44億元）購併ENGIE EPS，並將其更為NHOA，正式進軍儲能、充電樁市場，成為國內唯一具備綠能、電池、儲能、電動車快充研發與自製能力的能源集團。

水泥事業有成之外，台泥集團旗下中國合成橡膠股份有限公司，由辜振甫等人於1973年成立，並由辜振甫擔任董事長，為台灣第一家輪胎的製造原料、碳黑製造商，後更名為國際中橡投資控股股份有限公司。

辜成允接手中橡後，同樣積極擴充產能，在北美、中國等地插旗設廠，如今中橡已是全球市占第4大，也曾跨足生技領域多元發展。

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另外，由台泥與中石化籌資成立的信昌化，則是專注化學工業發展，為台灣第一家酚系列產品專業製造商，在當時是石化廠中間原料主要供應商，信昌化於2006年登錄興櫃、隔年掛牌上市，不過2021年台泥決議將信昌化學全數股權賣給長春樹脂。

台泥轉投資事業能元科技，主要生產鋰電池，旗下電芯品牌Molicel持續拓展市場。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1140205