國發會：第15次景氣循環谷底為2023年4月

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（中央社記者蘇思云台北5日電）國發會今天表示，綜觀總體經濟指標走勢，邀專家學者與政府機關共同研商後，認定台灣第15次景氣循環谷底為2023年4月，收縮期為15個月，跟歷年平均值相當，整體第15次景氣循環共歷時86個月，台灣目前已邁入第16次景氣循環。

國發會今天發布新聞稿，台灣經濟在2022年1月達第15次景氣循環高峰後，進入景氣循環收縮期。2022年起，全球經濟面臨俄烏戰爭、通膨及升息壓力等挑戰，國際景氣明顯降溫，終端市場需求減弱，抑制台灣外貿與生產表現，台灣經濟成長率在2023年第1季達相對低點負3.47%。

國發會指出，2023年第2季起，全球經濟緩步復甦、AI等新興科技應用逐漸興起，加上政府普發現金推升消費動能，經濟成長率逐季回升，顯示景氣谷底落在2023年第1季前後。

國發會說明，台灣景氣同時指標在2023年4月落底，自2023年5月起已連續20個月上升，累計升幅達12.6%；景氣對策信號分數2023年2月達最低點10分後回升，下半年逐漸擺脫藍燈，2024年6月更呈景氣熱絡的紅燈，回升趨勢明顯。

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由於同時指標及燈號自2023年5月起回升逾1年，確認並非短期波動，國發會自2024年8月起進行谷底認定研究，廣泛蒐集多項指標，並運用計量模型，同時考量景氣循環應符合顯著性、持續性、普遍性原則，與專家學者、政府機關研商，共同認定第15次景氣循環谷底日期落在2023年4月。

國發會表示，台灣景氣在2023年4月達第15次景氣循環谷底後，目前已邁入第16次景氣循環。景氣循環的認定，主要就總體面指標進行研判，與國際作法相同，後續將密切關注國際經濟情勢與產業景氣變化，持續精進景氣指標編製與峰谷認定方法。（編輯：林家嫻）1140205