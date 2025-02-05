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醫材股再添新兵 健亞轉投資浩宇生醫3/7掛牌上櫃

2025/2/5 21:41
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（中央社記者何秀玲台北5日電）醫材股將再添新兵，健亞轉投資浩宇生醫暫定3月7日掛牌上櫃，董事長陳正今天表示，去年11月啟動復發性膠質母細胞瘤三期臨床試驗後，藉由國際合作以及販售和租賃聚焦式超音波治療系統，挹注現金流及創造利潤。

浩宇生醫股東結構中，除了健亞之外，還有設備廠久元以及宏碁創辦人施振榮等，也獲美國「聚焦超音波基金會」的投資，成為浩宇生醫重要股東。

浩宇生醫預計在7日舉辦上櫃前業績發表會，今天舉辦媒體交流會。

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浩宇生醫針對腦瘤之一膠質母細胞瘤（GBM），因治療方式進展有限，根據美國國家腦腫瘤協會資料，美國食品暨藥物管理局（FDA）只核准5種GBM的治療方法，因此浩宇生醫開發「導航型聚焦式超音波系統」，並與多家國際企業合作。

其中包括全球最大神經導航系統設備商Brainlab，以及全球微氣泡顯影劑生產商Bracco共同合作，陳正表示，未來將透過其全球網絡，加速連結浩宇與國際市場的終端客戶。（編輯：張均懋）1140205

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