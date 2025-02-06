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國產署62宗北市都更分回房地20日開標 總底價逾117億

2025/2/6 22:48
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（中央社記者張璦台北6日電）財政部國有財產署北區分署公告民國114年度第2批國有非公用不動產招標，將於2月20日開標，一口氣釋出62宗房地，位於台北市中山區、中正區、內湖區、文山區、大安區、大同區，標售總底價約新台幣117.4億元。

國產署標售的都更分回宅多為早年開發、近年蓋好分回的已開發案件，針對分回房地，都會先評估是否有做社會住宅或辦公廳舍需求，若沒有前述需求，才會辦理標售。

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根據國產署北區分署近期公告的114年度第2批國有非公用不動產招標案件，這次一口氣釋出62宗台北市房地，包含台北市中山區9宗、中正區9宗、內湖區11宗、文山區11宗、大同區4宗、大安區18宗，62宗標售總底價約117.4億元，訂於2月20日開標。

其中最受矚目的台北市大安區懷生段二小段18宗房地，鄰近捷運忠孝復興站，地段精華，每戶底價落在3億至4.7億元之間，坪數介於138坪到206坪左右。（編輯：林家嫻）1140206

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