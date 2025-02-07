光陽：電動機車換電系統轉盈 續擴泰國印尼換電站

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）光陽（KYMCO）集團董事長柯勝峯今天表示，2024年底單月電動機車換電系統已損益兩平，預估今年換電系統可持續獲利，今年台灣電動機車市況可健全發展，有機會小幅成長，光陽持續擴充泰國換電站，今年數量可增加至超過70座，也將持續布局印尼市場。

對於美國關稅政策變數，柯勝峯認為對於光陽集團和電動機車產業影響小，美國主要鎖定電動四輪車，光陽則布局東南亞和歐洲市場為主。

光陽中午舉行媒體分享會，談到電動機車換電獲利商業模式，柯勝峯指出，透過提升硬體良率、延長電池壽命、降低固定費用等，光陽2024年底單月在電動機車換電系統已損益兩平。

柯勝峯指出，光陽集團採用利潤中心方式，加上成本結構控制，並採用大數據技術強化換電平台電池良率和品質，光陽能源事業已經獲利，隨著電動機車經濟規模擴張，預估今年電動機車換電系統可持續獲利。

觀察去年台灣電動機車市況，柯勝峯指出，2024年電動機車市場景氣相對平緩，主要是不少負面消息影響，不過他指出，即便如此去年台灣電動機車銷售仍維持穩定，代表市場仍有剛性需求支撐。

展望今年，柯勝峯表示，雖然政策補助是最後一年、誘因較少，不過同業今年應該不會進行更大的價格促銷，今年台灣電動機車市況可健全發展，有機會小幅成長。

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在東南亞布局，柯勝峯指出，目前光陽集團在泰國電動機車換電站已超過30座，今年光陽持續在泰國建置換電站，預估今年泰國換電站數量可到70多座，光陽也在印尼持續擴展電動機車換電平台，與叫車服務業者Grab合作。

柯勝峯透露，光陽與泰國國家石油集團（PTT）合作進展順利，在補助政策明朗下，預期今年第2季可開始交車，第2季也將在當地推出平價車款。（編輯：潘羿菁）1140207