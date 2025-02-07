加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播》寒流到氣溫驟降 氣象署說明影響時間範圍
首頁 / 證券
台塑
新聞專題
台塑1/300
首頁 / 證券

春節長假影響 台塑四寶1月營收1180億月減1%

2025/2/7 14:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北7日電）春節連假出貨天數減少，台塑四寶今天公布1月合計營收約新台幣1180億元，年減3.7%，比起去年12月僅略微下滑1%。其中台塑化1月營收年、月雙增，表現居冠。

台塑1月營收139.8億元，月減15%，年減20.2%，創下2020年6月以來的營收新低。台塑表示，1月因農曆春節，下游加工廠停工，需求減少，各主要產品銷售量比去年12月下滑。

南亞1月營收204.6億元，月減12.7%，但比去年同期微幅增加0.3%。南亞說明，1月受到春節連假客戶停工，以及德州EG（乙二醇）船期延後影響，營收下滑。聚酯產品部分，因美國耶誕假期結束下游開工，補庫需求帶動營收逆勢成長。

台化1月營收240.19億元，月減12%，年減14.8%，創下2020年12月以來新低。台化表示，1月適逢春節營業天數減少，且部分客戶已提前備貨，影響PTA（純對苯二甲酸）、ABS（丙烯腈－丁二烯－苯乙烯共聚物）營收減少；萃餘油也因原料組成變化，產出及回售台塑化減少；另外麥寮合成酚廠安排3月定檢，也預先減量銷售備庫存。

google news透過 Google News追蹤中央社

台塑化1月營收595.4億元，月增14.2%，也比去年同期成長5.5%，是台塑四寶中唯一單月營收年、月雙增的公司。

台塑化指出，旗下煉油廠延遲結焦單元（DCU）的除焦作業已於去年12月完成，1月全廠產銷量提高，台塑化1月原油煉製量約1525.3萬桶，比去年12月的1351.5萬桶，增加173.8萬桶。售價方面，也受惠杜拜原油價格攀升，全產品平均售價比起去年12月每桶增加4.3美元。（編輯：楊蘭軒）1140207

#台化
#台塑
#台塑四寶
#台化
#台塑化
#台塑四寶
#台塑化
台塑
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台商馳援洛杉磯野火 王文祥捐近5000萬元
18
更多編輯台推薦新聞：