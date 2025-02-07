春節長假影響 台塑四寶1月營收1180億月減1%

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（中央社記者曾仁凱台北7日電）春節連假出貨天數減少，台塑四寶今天公布1月合計營收約新台幣1180億元，年減3.7%，比起去年12月僅略微下滑1%。其中台塑化1月營收年、月雙增，表現居冠。

台塑1月營收139.8億元，月減15%，年減20.2%，創下2020年6月以來的營收新低。台塑表示，1月因農曆春節，下游加工廠停工，需求減少，各主要產品銷售量比去年12月下滑。

南亞1月營收204.6億元，月減12.7%，但比去年同期微幅增加0.3%。南亞說明，1月受到春節連假客戶停工，以及德州EG（乙二醇）船期延後影響，營收下滑。聚酯產品部分，因美國耶誕假期結束下游開工，補庫需求帶動營收逆勢成長。

台化1月營收240.19億元，月減12%，年減14.8%，創下2020年12月以來新低。台化表示，1月適逢春節營業天數減少，且部分客戶已提前備貨，影響PTA（純對苯二甲酸）、ABS（丙烯腈－丁二烯－苯乙烯共聚物）營收減少；萃餘油也因原料組成變化，產出及回售台塑化減少；另外麥寮合成酚廠安排3月定檢，也預先減量銷售備庫存。

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台塑化1月營收595.4億元，月增14.2%，也比去年同期成長5.5%，是台塑四寶中唯一單月營收年、月雙增的公司。

台塑化指出，旗下煉油廠延遲結焦單元（DCU）的除焦作業已於去年12月完成，1月全廠產銷量提高，台塑化1月原油煉製量約1525.3萬桶，比去年12月的1351.5萬桶，增加173.8萬桶。售價方面，也受惠杜拜原油價格攀升，全產品平均售價比起去年12月每桶增加4.3美元。（編輯：楊蘭軒）1140207