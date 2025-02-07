印度刺激消費及經濟成長 央行5年來首度降息1碼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李晉緯新德里7日專電）印度央行為了刺激消費及經濟成長，今天宣布降息1碼，這是2020年以來的首度降息。相關政策實施後，印度央行評估印度的GDP成長率將達到6.7%。

印度儲備銀行（Reserve Bank of India’s, RBI）即印度的中央銀行，5日起進行3天的貨幣政策委員會會議，這是印度央行行長馬洛特拉（Sanjay Malhotra）自去年12月上任以來，首次召開的貨幣政策委員會會議。

馬洛特拉今天在會議結束後舉行記者會，宣布將基準利率調降25個基點，讓回購利率由6.5%降到6.25%。他表示，在評估目前和持續發展中的經濟形勢後，貨幣政策委員會作出降息的決定。

馬洛特拉表示，通膨已經開始減緩，未來也可望持續降溫，但在全球金融市場充滿不確定性、能源價格仍處於波動狀態等問題的影響下，都讓通膨的風險存在。

今日印度（India Today）指出，受到降息等政策影響，產業活動預料將會開始復甦，家庭消費支出也可望大幅提升。

印度央行因此預測，2025年到2026年會計年度的國內生產毛額（GDP）成長率將達到6.7%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

印度房地產開發商協會聯會（Confederation of Real Estate Developers' Associations of India, CREDAI）總裁伊拉尼（Boman Irani）表示，印度央行降息的舉措，目的是要刺激消費與經濟的成長，此舉將能提高民眾的經濟負擔能力，進一步刺激購屋需求。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，在降息政策宣布後，印度股市SENSEX 指數下跌192.14點或 0.25%，收在77866.02點；而 Nifty 指數下跌73.05點或0.31%，收在23530.30點。（編輯：周永捷）1140207