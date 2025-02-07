藍質疑沒電提供資料中心 台電：AI用電已納入規劃

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（中央社記者曾智怡台北7日電）國民黨臉書貼文質疑政府沒有電提供資料中心，還敢空喊主權AI。台電表示，政府在推估未來用電需求時，皆已將半導體、AI新興技術等用電成長納入規劃，全國資料中心申請用電也未發生受阻情形。

台電強調，台灣不缺電，但如果一直阻撓電力建設，就等同製造缺電的風險，呼籲共同支持電力建設興建，而非「不給蓋電廠，卻又喊缺電」。

台電透過新聞稿說明，AI及資料中心屬於用電密度極高產業，各縣市也積極爭取相關產業發展，政府針對其用電需求也充分考量規劃。為滿足用電成長及產業需求，台電積極加速各地的電力建設，希望就近供應電力，提升電網韌性，支持每個地方的經濟發展用電。

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台電指出，隨再生能源成長顯著及新設機組加入，今年系統維持供電穩定，預估日尖峰備轉容量維持10%以上，夜尖峰備轉容量7%以上，與2016年時的1.64%相比，供電狀況已顯著改善，顯示政府能源規劃已逐步提升電力韌性。

台電表示，長期而言，不含再生能源新增量，目前規劃2024至2033年大型機組裝置容量淨增加1786萬瓩，大於預估用電需求成長，可確保供電穩定。（編輯：張均懋）1140207