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崇賢銀髮宅糾紛 台糖：由承租商全權經營

2025/2/8 21:47
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（中央社記者曾智怡台北8日電）近期有民眾反映與台糖台南崇賢銀髮住宅承租廠商產生糾紛，台糖澄清，銀髮宅「巴克禮和睦居」的營運由承租廠商全權經營與負責，非台糖委外經營，台糖已發文給廠商要求說明及改善缺失，並依雙方契約規定妥善經營管理，以維護三方權益。

台糖今天發布新聞稿表示，「台南崇賢循環銀髮住宅（整棟包租）」是由「家苑健康股份有限公司」承租，然而，近期台糖陸續接獲民眾反映，該廠商對外宣稱其經營的「巴克禮和睦居」是受台糖委託經營。

對此，台糖澄清，銀髮住宅的營運管理是由承租廠商全權負責，並自負盈虧，台糖僅依約收取房地租金，同時於審查營運管理計畫書，明確要求廠商須本於誠信原則辦理營運，將住戶所繳納具保證金性質的相關費用辦理信託，以免影響住戶權益。

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台糖表示，已再次向廠商聲明，如有「假借台糖名義對外招租」行為，經查證屬實，即以司法途徑究責。

此外，針對近日多名民眾投訴該廠商有未退還取消入住戶保證金、積欠員工薪資及疑似吸金等情事，台糖表示，亦請經營商秉持良善對待入住戶、員工及正視社會形象，若未改善將依契約規定辦理。（編輯：林克倫）1140208

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