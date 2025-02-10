台股跌226.13點
2025/2/10 13:47
（中央社台北10日電）台北股市今天開低走低，收盤跌226.13點，為23252.14點，跌幅0.96%，成交金額新台幣3253.17億元。
加權指數開盤為23421.77點，盤中最高23448.16點，最低23163.85點；不含金融股指數20290.80點，跌233.80點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.72%、食品股跌0.17%、塑化股漲0.41%、紡織股跌0.70%、機電股跌1.47%、造紙股漲0.54%、營建股漲1.30%、金融股漲0.54%。
委買張數1982萬7524張，委賣張數1039萬2107張，成交張數573萬3427張。
收盤時上漲417家，下跌538家，持平103家。
成交量前5名個股為凱基金、國泰永續高股息、大成鋼、泰金寶-DR、群益優選非投等債。
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漲幅前5名個股為凱撒衛、第一銅、燁興、鈞興-KY、大成鋼。
跌幅前5名個股為兆勁、安集、關貿、迅得、凌群。1140210
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